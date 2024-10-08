شمال سيناء تبدأ استعداداتها الأولية لانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الدولي

بحث إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، مع اللجنة المنظمة للاستعدادات الأولية لزيارة وزير الشباب والرياضة وانطلاق فعاليات مهرجان الهجن الدولي خلال الفترة المقبلة، واستعدادًا لانطلاق شعلة المحافظات الحدودية النسخة الخامسة.

تناول الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الامكانيات اللازمة لنجاح لهذا الزيارة والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث.

وأكد عبد الوهاب، أن زيارة وزير الشباب والرياضة، تأتي ضمن خطته التي تستهدف الجولات الميدانية لمحافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، من أجل الوقوف على آخر مستجدات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية والعمل على استغلالها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أجل النهوض بالنشء والشباب، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

ونوه إلى أن الوزارة لاتدخر أي جهد تستطيع أن تقدمه من أجل رفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الشباب في المجالات المختلفة.