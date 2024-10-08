شاهد.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سحر مؤمن زكريا

أجلت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة في زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، والمعروفة بفبركة سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع ومرافعة الدفاع.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من اللاعب مؤمن زكريا، يفيد بأن المتهم الأول نشر معلومات كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، زعم فيه عثوره هو وأربعة متهمين آخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما أثار حالة من الذعر لديه.

وبالتحقيق مع الشاكي وأفراد عائلته، تبين أن المتهمين قاموا باصطناع أعمال السحر ودفنها في جبانة، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته عن هذا الاكتشاف وأطلعوه عليها، وعندما ذهب الشاكي إلى الجبانة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته الصحية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده تقرير الشرطة.