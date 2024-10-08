القائد الجديد للقوات الأمريكية في اليابان يتعهد بتعزيز التحالف الثنائي

تعهد القائد الجديد للقوات الأمريكية في اليابان، ستيفن جوست، اليوم /الثلاثاء/ بتعزيز التحالف الأمريكي-الياباني القائم منذ فترة طويلة لأنه يعتقد أنه "حجر الزاوية للسلام الإقليمي والأمن والازدهار" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن جوست قوله - خلال حفل تغيير القيادة الأمريكية الذي أقيم في قاعدة يوكوتا الجوية بالعاصمة طوكيو - "سأعمل بلا كلل لإثبات صحة كلماتي على الرغم من التعقيدات المفهومة للعالم الذي نعيش فيه والتحديات الحتمية التي سنواجهها".

وبعد الحفل الذي أقيم في مقر القوات الأمريكية-اليابانية، قال جوست للصحفيين إن القوات الأمريكية تقف جنبا إلى جنب مع اليابان لضمان "منطقة المحيطين الهندي والهادئ المفتوحة والحرة" التي يحكمها حكم القانون.

وخلال الحفل، أشاد ريكي روب الذي شغل منصب قائد القوات الأمريكية في اليابان لأكثر من ثلاث سنوات، بجهود اليابان لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية إلى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرات الدفاع عن بعد، وتحسين التشغيل البيني من خلال إنشاء قيادة العمليات المشتركة بحلول عام 2025 لتوجيه جميع العمليات المشتركة لقوات الدفاع الذاتي.

وفي ظل بيئة أمنية متزايدة الصعوبة، استعرضت الولايات المتحدة واليابان هيكل القيادة والسيطرة لقوات الدفاع الذاتي وقوات الدفاع الذاتي الأمريكية، في حين سعيا إلى التطوير والإنتاج المشتركين لمعدات الدفاع، كما ينسقان بشأن الردع الموسع من جانب الولايات المتحدة.

