خبير: مصر تصنف ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنّ تقرير صحيفة «اندبندنت» الذي وضع مصر ضمن أفضل الوجهات العالمية يعطي دافعًا إيجابيًا للمشاركة في معرض السياحة العالمي الذي يُعقد في لندن من 3 إلى 8 نوفمبر المقبل، وبالتالي يحفز الدولة لعرض المنتج السياحي المصري على مستوى العالم، موضحًا أنّ هناك الكثير من الوجهات السياحية التي تدفع مبالغ مقابل وضعها في مثل هذا التقرير وتصنيفها ضمن أفضل الوجهات، معلقا: «الصحيفة لا تجامل ولكن كتبت معلومة حقيقية».

وأضاف «فاروق»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر دولة ذات حضارة والعالم بأكمله يحترمها ويريد زيارتها، وأنّ الدولة بذلت جهودًا كثيرة لتطوير القطاع السياحي وإجراء التجهيزات اللوجستية التي ظهرت للنور الفترة الأخيرة، فضلًا عن العديد من التوسعات وتطوير الطرق ووسائل النقل التي تصل إلى الكثير من المقاصد السياحية المصرية.

وواصل، أنّ الدولة المصرية تحرص على تسهيل إجراءات دخول السائح ووصوله إلى المقاصد السياحية، ما يؤدي إلى التأثير الإيجابي المباشر والوصول إلى الأرقام المستهدفة والسماح لزيارة مصر من قبل جنسيات مختلفة.