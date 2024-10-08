وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له؛ لمناقشة العديد من الموضوعات لتعزيز التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة ملفات التعاون المُشترك، مضيفًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والمراكز العلمية البحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على المُتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لها، ومتابعة مدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تطرأ؛ لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات بأعلى كفاءة طبقًا للمعايير العالمية.

وأكد المهندس محمد صلاح، أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي بمصر، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التصنيع والإنتاج، من خلال الجهات التابعة، وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المُثمر مع الوزارة في كافة المجالات؛ للمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الهدف من اللقاء هو متابعة آخر المُستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة؛ تساهم في تطوير الصناعة المصرية، ودعم الاقتصاد القومي وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وأن يكونوا مُزودين بالمهارات والخبرات، وأن يكون لديهم معرفة بالتكنولوجيا الحديثة بما يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، سعي وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجية التنمية الشاملة بالدولة.

حضر اللقاء عدد من قيادات الإنتاج الحربي وقيادات التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات.