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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكي وكندي يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024

جائزة نوبل
جائزة نوبل
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم /الثلاثاء/ فوز العالم الأمريكي "جون هوبفيلد" والكندي "جيوفري هينتون" بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024.


وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن العالمين حصلا على الجائزة للاكتشافات التي تساعد علي التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.
يشار إلى أن جائزة نوبل في الفيزياء هي جائزة سنوية تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لأولئك الذين قدموا إسهامات متميزة للبشرية في مجال الفيزياء، وهي واحدة من جوائز نوبل الخمس التي أنشئت من قبل ألفريد نوبل عام 1895 وتم البدء في منحها في عام 1901.
 

جائزة نوبل نوبل في الفيزياء