الوفد: تفتيش الحرب رسالة للعالم بقوة الجيش المصري

أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، بالقدرات الكبيرة للجيش المصري والتي شاهدها العالم اجمع اليوم وذلك من خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن تفتيش الحرب أظهر مدى قوة الجيش المصري وامتلاكه لأحدث الأسلحة والمعدات التي تجعله قادر على مواجهة اي تحد.

وأوضح المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد خلال بيان له أن تفتيش الحرب رسالة للعالم أجمع بمدى قوة الجيش المصري وقدراته وكونه رمانة الميزان في المنطقة بأكملها.

وقال "قورة" إن عقيدة ومهمة القوات المسلحة هى حرصها دائما على الأمن والاستقرار و الحفاظ على حدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر صد كل من تسول له نفسه المساس بالامن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خلال حضوره تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني أكد على أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة جانبا بجانب دولة إسرائيل.. وده باسمى وباسم كل الأشقاء فى المنطقة العربية إذا كان فيه سلام هيفتح آفاق حقيقية موضوعية للسلام والتعاون على مستوي الإقليم".

وأكد عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد على أن الرئيس السيسي يؤكد في كل مناسبة على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يوضح أن مصر مستمرة في دورها التاريخي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.