بسبب الحرب.. الاتحاد اللبنانى يعلن تعليق النشاط الكروى لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا، اليوم الثلاثاء، تعليق النشاط الكروي لأجل غير مسمى، بسبب الاحداث التى تمر بها البلاد.

وأصدر الاتحاد اللبناني بيانا أكد فيه تعليق جميع نشاطات كرة القدم على كافة الأراضي اللبنانية.

وأكد البيان تعليق جميع العقود التي أبرمتها الأندية اللبنانية خلال الفترة الماضية، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق، بداية من 1 أكتوبر الحالي وحتى يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد اللبناني قد أعلن في وقت سابق تأجيل جميع المباريات بمختلف البطولات المحلية إلى موعد يحدد في وقت لاحق، بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد.

وفضل عدد كبير من اللاعبين الرحيل عن أنديتهم خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا على مستوى اللاعبين الأجانب في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.