8 شهداء فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة تعبئة مياه في رفح جنوب غزة

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم /الثلاثاء/، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين فلسطينيين عند محطة لتعبئة المياه شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - نقلا عن مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي - بأن 8 شهداء وصلت جثامينهم إلى المستشفى بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال رفح.

وروى شهود عيان، أن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينين أثناء تواجدهم في نقطة لتعبئة المياه في منطقة خربة العدس ما تسبب باستشهاد وإصابة من في المكان.

