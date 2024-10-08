آثار الدمار في مدينتي حيفا وكريات يام جراء الصواريخ اللبنانية.. صور

نشرت “البوابة نيوز” صور ومشاهد الدمار الذي خلفته الصواريخ اللبنانية علي الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مدينتي حيفا وكريات يام.

وأعلنت القناة 12 لدولة الاحتلال، سقوط أكثر من 120 صاروخ من لبنان باتجاه خليج حيفا خلال أقل من ساعة، وأحدثت إصابات مباشرة وخطيرة بالمباني والسيارات وإصابة مواطنين.

وقالت نجمة داود الحمراء، إن مسنة عمرها قرابة 70 عاما أصيبت بجراح جراء سقوط صاروخ بمنطقة حيفا، كما شوهدت آثار دمار كبيرة ألحقت بالمباني السكنية في مدينة كريات يام وتدمير منازل وطوابق بالكامل جراء إصابات مباشرة من الصواريخ اللبنانية.

كما شوهدت بمنطقة كريات موتسكين آثار دمار كبيرة ألحقت بالمباني السكنية وتدمير سيارات بأصابات مباشرة وسط حالة من الذعر انتابت مواطني هذه المدن، كما شوهد سقوط صواريخ لبنانية علي منطقة كريات بياليك وأحدثت اصابات مباشرة وقد هرع الآلاف من الإسرائيليين الي الملاجيء تحت الارض

كما أعلنت أذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط صاروخ علي بلدة كريات يام بالجليل.

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