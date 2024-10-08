الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع.. والأوقية تسجل 2628 دولارا

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي ليسجل أدنى مستوى في أسبوع، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية إلى جانب انتظار الأسواق لمحضر اجتماع البنك الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل ادنى مستوى في أسبوع عند 2628 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2642 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2636 دولار للأونصة.

واستمر تراجع سعر الذهب لخمس جلسات متتالية ليتداول حالياً عند مستوى الدعم الهام 2630 دولار للأونصة الذي يمثل الحد السفلي لنطاق المنطقة العرضية التي يتحرك خلالها الذهب منذ أكثر من أسبوعين، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا في ظل تداول الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته منذ أسبوع، حيث وجد الدعم من ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى المستوى 4% للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية من العوامل السلبية بالنسبة لسعر الذهب، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد للمستثمرين على عكس السندات.

يذكر أن الذهب قد فقد المزيد من الزخم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، حيث أظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة، الأمر الذي يدل على استقرار أداء قطاع العمالة الأمريكي ليقلل من توقعات خفض الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في نوفمبر