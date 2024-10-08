ضبط 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

نجحت محافظة المنوفية في ضبط 4 آلاف لتر من المواد البترولية قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 50 طنًا من الأعلاف و12 طنًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك بإجمالي تحرير 295 محضر تمويني خلال يومين.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن تأمين احتياجات المواطنين من السلع ومواجهة جميع أشكال الغش التجاري، تواصل الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق، حيث تم تحرير 295 محضرًا تموينيًا عبر حملات مكثفة شملت مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتضمنت المخالفات التي تم تحريرها 158 محضرًا ضد المخابز بسبب نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات ونظافة الإنتاج، بالإضافة إلى 137 محضرًا مخالفات في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأعلى من السعر المحدد.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، أن من أبرز المحاضر محضرًا ضد صاحب محطة تموين سيارات في أشمون بعد ضبط 1397 لتر سولار و205 لتر بنزين و175 لتر بنزين 92 قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع مخللات بمنوف وضبط 10.5 طن من المخللات تحت التصنيع، بالإضافة إلى طن و250 كجم من الملح غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف، أنه في مركز السادات، تم ضبط 2000 لتر سولار و50 طنًا من الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر، كما تم ضبط طن و800 كجم من الزيوت المعدنية وقطع غيار السيارات بدون مستندات في مصنع للصناعات الهندسية بتلا.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية استمرار التعاون بين الوحدات المحلية ومديرية التموين لضبط الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان حماية المواطنين من أي تلاعب وضبط الأسعار.