وكيل زراعة البحيرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطهير الترع والمساقى

قال الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تقوم بتصدير أكثر من 60% من ناتجها المحلى بالإضافة الى أنها توفر خمس إجمالى الناتج المحلى لجمهورية مصر العريية، وجاء ذلك خلال إجتماعه بقيادات مديرية الزراعة.

وجه وكيل الوزارة، مديرى الإدارات الزراعية بضرورة استغلال المساحات الكبيرة الموجودة داخل الإدارات الزراعية وذلك بفتح مشاريع إنتاجية وتوفير كل ما يهم المواطن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهله ومساعدة الدولة فى التصدى للغلاء وذلك بالتنسيق مع الإرشاد الزراعى المالك الفعلى لهذه الأرض.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه عند ظهور أية مبانى سيتم محاسبة الجميع و أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف أبدا وغير مسموح باختراق القانون ولعلكم شاهدتم بأنفسكم ما تم خلال الفترة الماضية، وجميع العاملين بقطاع الزراعة بكافة المستويات مسئول مسئولية كاملة عن وجود اى حالة تعدى على الأرض الزراعية لان التعدى على هذه الأرض خط احمر.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة ، خاصة أن النسبة الإجمالية للمحافظة 27.55% وهذه نسبة ضعيفة جدا فى هذا التوقيت ، والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة و السيول المحتملة فى هذا التوقيت.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية ، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الاراضى.

وأكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة ، على ضرورة أن يكون حصر المحاصيل الشتوية على الطبيعة وان يكون حصر فعلى ، مشددا على أهمية توافر التقاوى المعتمدة بالجمعيات الزراعية ، خاصة فى هذه الأيام التى يتم الإقبال فيها على التقاوى لبداية زراعة الموسم الشتوى ، كما أشار إلى أن المستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح 262719 فدان ولذلك فعلينا جميعا أن نكون يقظين حتى نصل بالمحصول إلى أعلى مستوى ولا نبخل بأية معلومات قد تفيد المزارعين خلال هذه الفترة ، بالإضافة إلى إقامة الندوات الإرشادية الدائمة التى تتم على رأس الغيط لتوعية المزارعين بأهمية المحصول الاستراتيجية .

ووجه الدكتور حسنى عزام، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة و التى يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة، والتي تحقق أعلى إنتاجية ويكون لها مردود إيجابي على المزارعين ، و أن دور اللجان التى ستقوم بالمرور هو توعيه المزارعين أن الأسعار الاسترشادية هذا العام 2200 جنية للإردب جودة 23.5%، و 2150 جنية للاردب جودة 23 % ، و 2100 جنيه للاردب جودة 22 %، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة و التى تحقق أعلى إنتاجية وترشد فى استخدام المياه.