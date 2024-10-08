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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 172 اشتباكا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 172 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية للأنباء عن هيئة الأركان قولها - في بيان - "إنها رصدت نشاطا عسكريا روسيا أكثر في كوبيانسك وكوراخوفي وبوكروفسك".
ووفقا لها، نفذ الروس أمس، 72 غارة جوية على مواقع الوحدات العسكرية والتجمعات السكانية الأوكرانية، ونفذت القوات الروسية أربع ضربات صاروخية، كما نفذت 4 آلاف و420 هجوما مدفعيا، بما في ذلك 117 هجوما باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.. مضيفة أن القوات الأوكرانية تواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية. 
 

أوكرانيا القوات الروسية