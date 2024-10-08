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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

السفير البابوي في الأردن يبارك مساعدات طبية لدعم لبنان

ارشيف
ارشيف
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قام اليوم السفير البابوي لدى الأردن،  المطران جوفاني بيترو دال توزو، بمباركة مساعدات إنسانية تشمل أدوية ومعدات طبية، تم إيصالها إلى السفارة اللبنانية في عمان عبر كاريتاس الأردن. 

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم القطاع الصحي اللبناني، لمساندة لبنان في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.

وفي هذا الإطار، أعرب المطران دال توزو عن امتنانه للأردن على دعمه المستمر، مؤكدًا أن هذه البادرة تعكس تضامن الأردن مع لبنان وتعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين، مع التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء العرب بتوجيهات مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما قدم صلاة قصيرة تبرز تضامن  البابا فرنسيس، الذي قال في رسالة له: "شكرًا لكم، أنتم أبناء السلام، لأنكم تعزون قلب الله الذي يجرحه شر الإنسان." وأعرب عن تقديره لجميع الذين يساهمون في تقديم الدعم، بالأخص كاريتاس الأردن

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