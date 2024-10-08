رئيس وزراء باكستان: نحن على خطى مؤسسنا الأعظم ولم نعترف بدولة إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف خلال خطابه بمناسبة يوم التضامن مع فلسطين في السابع من أكتوبر عن دعم بلاده الكامل للفلسطينيين.

وقال شهباز، إنه خلال احتفالنا بيوم التضامن مع فلسطين على المستوى الوطني في باكستان فإن رسالتي للعالم أجمع هي ضمان اتخاذ خطوات عملية لوقف مذبحة الفلسطينيين.

وأوضح، أنه في اليوم السابع من أكتوبر مر عام على إطلاق موجة جديدة من الفظائع الإسرائيلية على الفلسطينيين وبينما تستهزئ إسرائيل بالقوى العالمية والمؤسسات الدولية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية قتلت حتى الآن 41 ألف فلسطيني أعزل بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء وأصيب الملايين بينما نزح ملايين آخرون.

وقال رئيس الوزراء، إن الملايين من الفلسطينيين، الجائعين والعطشى، ما زالوا يقاومون القصف العشوائي، مضيفًا أن غزة ترقد حاليًا في حالة خراب بعد أسوأ قصف وأن صمت القوى العالمية أمر مدان ومزعج مثل الفظائع الإسرائيلية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الإرهاب الإسرائيلي لم يبدأ في السابع من أكتوبر 2023، بل كان مستمرًا على مدى العقود السبعة الماضية، مشيرًا إلى أن الإرهاب الإسرائيلي يلتهم الآن ليس فقط غزة وفلسطين ولكن دولًا أخرى في المنطقة، لافتًا أن التاريخ يشهد على أن العالم كله عانى من خسائر لا يمكن تعويضها كلما دعمت القوى العالمية مثل هذا الإرهاب بدلًا من وقفه.

وأكد أن رسالته إلى المجتمع الدولي هي أنه إذا لم يتم وقف قمع إسرائيل وإبادة الفلسطينيين، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير السلام في المنطقة وخلق مثل هذا الوضع المتوتر الذي لن تستثني عواقبه السلبية أي دولة في العالم.

وقال، إن باكستان على خطى مؤسسها، القائد الأعظم محمد علي جناح، لم تعترف بدولة إسرائيل التي تقف على أساس القمع والاحتلال غير القانوني، لكنها تدين بشدة قمعها وتجدد التزامها برفع صوتها ضدها في جميع المحافل الدولية، موضحًا أن قلب الحكومة الباكستانية وشعبها ينبض تضامنا مع إخوانهم وأخواتهم الفلسطينيين العزل.

ونوه رئيس الوزراء أنه في كل منتدى دولي رفع صوته أمام جميع الدول ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للفلسطينيين في غزة وفلسطين، لافتًا إلى أن باكستان لم تقدم فقط مساعدات إنسانية لإخوانها وأخواتها الفلسطينيين العزل، بل إنها تعمل أيضًا على ضمان التعليم في المؤسسات الباكستانية لطلاب الطب الفلسطينيين الذين انقطع تعليمهم بسبب الوضع المتوتر السائد.