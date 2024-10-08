انخفاض الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا بنسبة 8.1 % في سبتمبر الماضي

سجلت الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا انخفاضا بنسبة 1ر8 % في شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 9ر38 مليار دولار.

وذكر البنك الوطني الأوكراني (NBU)، في بيان رسمي اليوم /الثلاثاء/، بحسب تقرير لمنصة أخبار البلقان، أن الانخفاض جاء نتيجة تدخلات البنك المركزي في سوق العملات بهدف معالجة العجز الهيكلي في العملة واستقرار تقلبات أسعار الصرف.

وقد أدت المدفوعات الكبيرة للديون بالعملة الأجنبية إلى استنزاف الاحتياطيات الأوكرانية، على الرغم من وجود بعض التعويض من سندات الحكومة بالعملة الأجنبية وواحدة من أقل أحجام المساعدات الدولية التي تم تلقيها هذا العام، بعد تدفق كبير في أغسطس.

وشملت العوامل الرئيسية التي أثرت على انخفاض الاحتياطيات في سبتمبر ما يلي: قيام البنك الوطني الأوكراني ببيع 2ر3 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي، بينما قام بشراء 6ر0 مليون دولار فقط لتعزيز الاحتياطيات، بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة 674.7 مليون دولار إلى حسابات الحكومة بالعملة الأجنبية من خلال إصدار سندات بدعم من البنك الدولي وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا (سى اى بى )، كما قامت أوكرانيا بسداد مدفوعات ديون بالعملة الأجنبية، تضمنت 552.4 مليون دولار لسندات حكومية، و52.1 مليون دولار للبنك الدولي، و729.8 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، و44 مليون دولار لدائنين دوليين آخرين.

