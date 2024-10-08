وزير الزراعة يبحث مع نظيره الروماني تكثيف سبل التعاون بين البلدين

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني "فلورين باربو"، اجتماعا مشتركا لبحث تكثيف سبل التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الزراعي، والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست.

وناقش الوزيران خلال اللقاء، سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر وخاصة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وانشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة الى استنباط الأصناف الجديدة والمتميزة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية عباد الشمس وفول الصويا والاعلاف.

ومن جهته قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات الزراعية بين مصر ورومانيا تتمتع بتاريخ طويل وحاضر واعد، لافتا إلى أهمية أن يشمل التعاون تبادل الخبرات، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، فضلا عن البحث العلمي الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية بما فيها مجال تربية المواشي والدواجن، كذلك الاستزراع السمكي، والصوب الزراعية وتطوير وتحديث وسائل الري.

ومن المتوقع أن يوقع وزير الزراعة خلال زيارته الى رومانيا الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة منها انتاج التقاوي عالية الانتاجية والانتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات، كذلك سيعقد مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين .

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

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