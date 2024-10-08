«القاهرة الإخبارية»: قذائف إسرائيل تتساقط بعنف على غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف على أجزاء واسعة في قطاع غزة، إذ إنّ قذائف الاحتلال الإسرائيلي تتساقط بعنف تجاه المنطقة الشرقية بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، مثل إطلاقها على مخيم البريج ومنطقة جحر الديك والزهراء، فضلا عن استهداف الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات.

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ «الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا داخل مخيم البريج مساء أمس، إذ إنّ هذا المخيم يأوي أعداد كثيرة من النازحين، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا فلسطينيا، وما زالت عمليات البحث جارية من الطواقم الطبية لانتشال الجثامين جراء عمليات الاحتلال الإسرائيلي».

كما تابع ان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة شمال قطاع غزة، موضحا أنّ المقاومة الفلسطينية أعلنت في أكثر من بيان، أنّها تمكنت من تنفيذ عمليات قنص لجنود إسرائيليين والاشتباك معهم، فضلا عن إطلاق قذائف باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.