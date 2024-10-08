محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور

وضعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والعميد أركان حرب نادر عثمان علي، قائد قوات حرس الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية بالإنابة عن اللواء أركان حرب هشام حسني، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان جلال قريطم بدمنهور، بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء أركان حرب عمر نبيل، قائد الفرقة العاشرة والعميد أركان حرب حسام شبل، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وذلك في إطار احتفالات الشعب المصري ومحافظة البحيرة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعًا عن أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وقدمت الدكتورة جاكلين عازر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجيش مصر وشعبها العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدةً على الدور البطولي الكبير لقواتنا المسلحة، والتي تمثل رمزُا للفداء والتضحيات في سبيل حماية الوطن.

وأضافت محافظ البحيرة، أن انتصار أكتوبر كان بداية جديدة لتحول تاريخي، حيث نواصل اليوم عبورًا آخر نحو مستقبل مشرق يعزز البناء والتنمية، مع تنفيذ مشروعات عملاقة في كافة ربوع الوطن، منوهةً أن دماء الشهداء ستظل خالدة وشاهدة على هذه البطولات.

وعلى هامش الاحتفال، شهدت محافظ البحيرة عرضًا لاصطفاف سيارات المبادرة الرئاسية "بداية"، وأعربت عن فخرها بالمبادرات الوطنية مثل مبادرة "بداية"، التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والثقافة، كما التقطت المحافظ الصور التذكارية مع عدد من طلاب المدارس المشاركين في الاحتفال، تعبيرًا عن روح الوطنية والتلاحم بين الأجيال.