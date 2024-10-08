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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة رسمية إلى لاوس غدا

الصين
الصين
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء لي تشانج سيقوم بزيارة رسمية إلى لاوس بدءا من غد الأربعاء وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.
ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج" قولها "إن رئيس الوزراء الصيني سيشارك خلال هذه الزيارة في اجتماعات متعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأيضا قمة شرق آسيا والتي سيتم عقدها في عاصمة لاوس "فيينتيان".
وأضافت المتحدثة أن رئيس الوزراء سيقوم أيضا بزيارة رسمية إلى فيتنام خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري.

رئيس وزراء الصين لاوس