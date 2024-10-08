رئيس وزراء الصين يبدأ زيارة رسمية إلى لاوس غدا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء لي تشانج سيقوم بزيارة رسمية إلى لاوس بدءا من غد الأربعاء وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج" قولها "إن رئيس الوزراء الصيني سيشارك خلال هذه الزيارة في اجتماعات متعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأيضا قمة شرق آسيا والتي سيتم عقدها في عاصمة لاوس "فيينتيان".

وأضافت المتحدثة أن رئيس الوزراء سيقوم أيضا بزيارة رسمية إلى فيتنام خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري.