محافظ بيت لحم: جيش الاحتلال يستخدم كل الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

قال محمد طه، محافظ بيت لحم، إن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية غير مسبوق وذلك لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإقامة المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، موضحا أن جيش الاحتلال يستخدم كل أنواع الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف محافظ بيت لحم، في لقاء مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يبحثون عن نصر وهمي بقتل النساء والأطفال وممارسة كل أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني في محاولة إعادة إبراز إسرائيل كقوة إقليمية في المنطقة قادرة على الردع وتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية.

كما تابع محافظ بيت لحم، أن العالم الذي يتغنى بالحضارة والتمدن وحقوق الطفل والمرأة لا يرى ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني في حين يتم الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإغفال هذا الحق عن الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي والعالم العربي الاضطلاع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.