العمل تنظم ندوة توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بفندق شتييجن برجر بمدينة طابا، بحضور 22 من العاملين بالفندق ، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وأنواعها وكيفية مواجهتها".

وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضحت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، خلال تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضافت مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"، وحاضر في الندوة الكيميائي محمد إبراهيم، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة نويبع.