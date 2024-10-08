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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الثقافة" تطلق الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بسوهاج ضمن مبادرة "بداية"

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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بسوهاج، والذي يستمر حتى 12 أكتوبر الحالي.

وشهدت كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة سوهاج، انطلاق الفعاليات بحضور د. فنجري أحمد، مدرس وخبير علم نفس بالكلية، أحمد فتحي المشرف الإداري لفرع ثقافة سوهاج، ولفيف من المثقفين وأعضاء هيئة التدريس، ومسئولي الثقافة

استهل اليوم بتفقد الحضور للورش التدريبة المقدمة ومنها ورشه صناعة الحلي للمدربة سعاد المهدي، وورشة تعليم أساسيات فن الأركيت للمدرب أيمن السعدني.

وفي كلمته رحّب د. فنجري أحمد، بالتعاون بين الجامعة وهيئة قصور الثقافة من خلال الفعاليات المقدمة خلال الأسبوع، والتي تأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحدث عن المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب.

وأشاد أحمد فتحي بالتعاون البناء بين وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة والجامعة في دعم الفعاليات الثقافية للشباب، موجها الشكر للكلية لاستضافة الفعاليات، وإطلاق هذا الأسبوع المهم، موضحا بالتفصيل الأنشطة المقدمة على مدار الأسبوع، ودور قصور الثقافة في نشر الوعي بمختلف المحافظات.

فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب، تقدم من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج.

ويشهد الأسبوع عروضا فنية ومجموعة من اللقاءات التثقيفية منها "المشروعات التي تتيحها الدولة للشباب"، و"إدارة الذات"، بالإضافة إلى عدد من الورش التدريبية في المجالات الحرفية منها الحلي والخيامية والأركيت والتلي.

وتختتم الفعاليات في العاشرة صباح السبت المقبل بمعرض فني نتاج أعمال الشباب المشاركين.

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