سماع دوي انفجارات في حيفا جراء سقوط صواريخ من لبنان

قالت مصادر فلسطينية، إن انفجارات عنيفة سمع دويها منذ قليل بمدينة حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقدر شهود العيان سقوط 40 صاروخا علي حيفا خلفت سماع دوي انفجارات عنيفة ولأكثر من 5 دقائق وصفارات الانذار لم تتوقف.

وأضاف شهود العيان والمصادر لمراسل “البوابة نيوز”، أن كريات يام أصيبت بأضرار مباشرة منذ قليل جراء سقوط الصواريخ عليها.

وقدرت مصادر فلسطينية، إن قرابة 100 صاروخ جري إطلاقها باتجاه الشمال والقصف عنيف للغاية تزامنا مع ذلك قصف عنيف علي الضاحية الجنوبية لبيروت

وتعرضت مال لايقل عن 5 مراكز بالأراضي المحتلة لسقوط صواريخ في حيفا والكريوت بينما قالت اذاعة جيش الاحتلال أن رشقة صواريخ استهدفت اليوم حيفا وتقدر بانها الأكبر التي تتعرض لها حيفا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن جري رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان تجاه منطقة خليج حيفا والجليل الاعلي والجليل الاسفل .

وعلي صعيد قطاع غزة تتعرض حاليا منطقة محيط مستشفي كمال عدوان بغزة لقصف مدفعي عنيف شمال القطاع .

وقد وصل جثامين شهداء إلى مجمع ناصر الطبي من مدينة رفح اليوم الثلاثاء وهم

١.مرفت حسن النحال (انتشال)

٢.إسراء حمدان أبو عيادة(انتشال)

٣. رؤى حمادة النحال (انتشال)

٤.جود محمد قشطة (انتشال)

٥.ياسر محمد النحال (قصف/الخربة)

٦.محمد إبراهيم النحال (قصف/الخربة)

٧.سامر محمد النحال (قصف/ الخربة)

٨. إياد محمد الشاعر (قصف /شارع باريس)

٩.راني فتحي ضهير (قصف/الخربة)

١٠. خليل العبد أحمد أبو زيد (قصف/ الخربة)

١١.نادر محمد الحلقاوي (قصف وسط رفح)

١٢.خالد يعقوب النملة (قصف/الخربة).

١٣.يزن أحمد النحال(قصف /الخربة)

١٤. رامي أسامة الخطيب(قصف /الخربة)