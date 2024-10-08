هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً، في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.71%، ليصل إلى مستوى 31,275.44 نقطة.

كما انخفض مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.78%، وصولًا إلى 7,512.56 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 1.12 %، ليصل إلى مستوى 10,706.66 نقطة، وهبط أيضاً مؤشر أيضا موشر EGX ESG بنسبة 1.45 % وصولًا لمستوى 6,307.38 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 2.22%، وصولًا إلى مستوى 3,203.06 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 1.93 %، ليصل إلى مستوى 38,557.08 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.83%، مسجلًا 13,543.17 نقطة.