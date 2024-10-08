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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: القوات المسلحة والشرطة تؤدي دورا كبيرا لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة أدوا دورا كبيرا لحماية الأمن القومي لمصر منذ 2011 وحتى اليوم.


وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.


وقال الرئيس السيسي، إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ذكرى نصر أكتوبر