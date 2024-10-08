رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية ورئيس الأساقفة الشرفي، في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي نظمتها دار الإفتاء المصرية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الندوة لدعم التنمية والإصلاح في شتى المجالات، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.

تنبثق رسالة الندوة من رسالة دار الإفتاء، وهي تفعيل دور الفتوى الوسطية في بناء الإنسان ودعم المسيرة الوطنية نحو التجديد والاستمرار والإصلاح في شتى المجالات؛ فللفتوى الرشيدة دور بارز في معالجة القضايا التي تخص الإنسان، مما يسهم في تحقيق التنمية والعمران، ويصب في النهاية لتحقيق رفاهية الإنسان أينما كان.

تهدف الندوة إلى إبراز وحدة الصف الوطني ووحدة وترابط المؤسسات الدينية على هدف واحد وهو دعم المسيرة الوطنية وجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مبادرة فخامته للتنمية البشرية وبناء الإنسان على وفق مقاصد الأديان، لتحقيق المعنى الحضاري لرسالة الإنسان في هذه الحياة.

وتهتم بإبراز دور الفتوى الوسطية المؤصلة المبنية على أساس علمية راسخة في بناء وتنمية الإنسان، وكذلك تحقيق القصد للفتوى الوسطية ودورها في بناء الحضارة ودفع مسيرة الإنسان إلى الأمام، وكذلك إبراز دور الفتوى الوسطية كعنصر أساسي في ترسيخ قيم السلام والتعايش ووحدة النسيج الوطني.

ولذا تعمل على وضع آليات منهجية وعلمية واضحة لإسهام الفتوى الوسطية في بناء المجتمع وتنمية الإنسان، لإبراز الجانب الروحي والرؤية الدينية للتنمية البشرية، والتأكيد على أن بناء الإنسان لا يقتصر على المفهوم الاقتصادي البحت بل يتعدى إلى تنمية الإنسان تنمية شاملة.