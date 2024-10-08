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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات خاصة لحارس الزمالك الصاعد محمود الشناوى

محمود الشناوى
محمود الشناوى
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قاد لويس فيسنتي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة لمحمود الشناوي حارس مرمى الأبيض خلال مران، اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وقام فيسنتي بعقد جلسة خاصة مع محمود الشناوي عقب نهاية التدريبات لمنحه العديد من التعليمات الفنية، قبل أن  يخضع الحارس لتدريبات خاصة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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