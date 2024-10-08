"سلامتك تهمنا".. العمل تعلن عن ندوة توعوية لعمال منتجع سياحى بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بمنتجع ريتاك السياحي ، حضرها 20 عامل بالمنتجع ، بعنوان "أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية والحرائق وانواعها وكيفية مواجهتها".

وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، ومناقشة قرار وزير القوى العاملة رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027.

وأوضح محمد زكى مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه قام بإلقاء المحاضرات الكيميائي عبدالمنعم محمود أحمد دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، تحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.