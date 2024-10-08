السيسي: أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيدتهم الشريفة المخلصة لوطنهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للقوات المسلحة المصرية قائلًا: أشكر القوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيديتهم الشريفة المخلصة لوطنهم.



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي، إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.