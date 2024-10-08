العمل تنظم ندوة للتوعية في مجال فض المنازعات الجماعية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، ندوة للتوعية في مجال المفاوضة الجماعية والتعريف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمتعلقة بالحقوق والواجبات بحضور 30 من العاملين بفرع أسواق فتح الله للجملة بمطروح، والذى يعتبر من أكبر المؤسسات التجارية التي تعمل على أرض المحافظة.

تناولت الندوة مناقشة موضوعات خاصة بماهية المفاوضة الجماعية، وأهميتها، وأهمية الحوار بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال، وذلك من أجل تحسين بيئة العمل وتجنب المنازعات بين الإدارة وبين العمال، للحفاظ على سير العمل وتحسين بيئة العمل ومحاولة فض أي خلاف بالمفاوضة، وذلك على مستوى المنشأة أو الفرع، حتى لا يلجأ أي أطراف للجهة الإدارية، وكذا حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التى نص عليها القانون، يأتي ذلك فؤ إطار سعي المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية والتعريف بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، لتنظيم العمل والإنتاج، في قطاعات العمل المختلفة داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل.

وأوضح خالد عبد العزيز، مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل، محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بالاهتمام بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، والحرص على حماية ورعاية العاملين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأضاف مدير المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا على دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة أسواق فتح الله بمطروح علي حسن التعاون والاستقبال، وألقى الندوة ماهر شحاته، مفتش أول تفتيش العمل تحت إشراف علي نصيب، مدير مكتب عمل مطروح.