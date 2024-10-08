السيسي: نفكر فيما بعد الحرب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن هناك تفكيرا فيما بعد إنهاء الحرب في قطاع غزة، والخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي مرحلة من الصراع والكراهية والتي كان لنا تجربة فيها في مصر، وتجربة السلام يتوقف العالم كله أمامها حاليًا لأنها حققت ما لم تحققه الحروب خلال الـ 51 عامًا الماضية.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء، أنه لابد أن اتقدم بالشكر لكم جميعًا من القوات المسلحة وأشكركم على الجاهزية التي تكونوا دائمًا فيها وأشكركم على وطنيتكم العظيمة وأيضًا عقيدتكم الشريفة المخلصة لوطنها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.