بدء السنة الأكاديمية وافتتاح طابق كلية الفلسفة واللاهوت في المعهد الإكليريكي

أقام المعهد الإكليريكي للبطريركية اللاتينية في القدس حفل افتتاح العام الأكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتدشين طابق كلية الفلسفة واللاهوت بعد أن تم إعادة تجديده، بحضور شخصيات دينية ومدنية بارزة، وترأس الحفل وبارك أعمال التجديد البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

بدء الحفل بصلاة الغروب، ترأّسها غبطَتَهُ في كنيسة المعهد، تبعها عدد من الفعاليات في مسرح المعهد، مبتدئين بترنيمة "إن لم يبن الرب البيت" بأداء طلاب المعهد بمشاركة فرقة الرعاة. والتي كتب كلماتها الاب علاء علامات، ولحنها الاستاذ جورج سلسع.

جاء هذا التجديد، بعد اكثر من ٦٠ عام على آخر تجديد في طابق الكلية، في إطار سعي المعهد المستمر لتوظيف كافة الإمكانات الممكنة في سبيل تحسين تنشئة كهنة المستقبل بأوجهها الأربعة: الإنسانية، الروحية، الرعوية، الأكاديمية.