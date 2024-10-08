ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء السنة الأكاديمية وافتتاح طابق كلية الفلسفة واللاهوت في المعهد الإكليريكي

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقام المعهد الإكليريكي للبطريركية اللاتينية في القدس حفل افتتاح العام الأكاديمي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتدشين طابق كلية الفلسفة واللاهوت بعد أن تم إعادة تجديده، بحضور شخصيات دينية ومدنية بارزة، وترأس الحفل وبارك أعمال التجديد البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

بدء الحفل بصلاة الغروب، ترأّسها غبطَتَهُ في كنيسة المعهد، تبعها عدد من الفعاليات في مسرح المعهد، مبتدئين بترنيمة "إن لم يبن الرب البيت" بأداء طلاب المعهد بمشاركة فرقة الرعاة. والتي كتب كلماتها الاب علاء علامات، ولحنها الاستاذ جورج سلسع.

جاء هذا التجديد، بعد اكثر من ٦٠ عام على آخر تجديد في طابق الكلية، في إطار سعي المعهد المستمر لتوظيف كافة الإمكانات الممكنة في سبيل تحسين تنشئة كهنة المستقبل بأوجهها الأربعة: الإنسانية، الروحية، الرعوية، الأكاديمية.

الأكاديمية الكاردينال اللاتينية القدس