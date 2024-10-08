المتهم بهتك عرض فتاة في السلام: فكرت وضع والدها أمام الأمر الواقع

استمعت جهات للتحقيق، لأقوال سائق توك توك اتهم بهتك عرض فتاة فتاة قاصر بدائرة قسم شرطة السلام.

وقال المتهم، انه ارتبط عاطفيا بالفتاة منذ فترة طويلة وقد تقدم لخطبتها أكثر من مرة إلا أن والدها كان يرفض في كل مرة.

وأوضح المتهم أنه تحدث مع الفتاة بأن يضعا والدها أمام الأمر الواقع ويجبراه علي تزويجهما لإقامة علاقة غير شرعية معه وأقنعها علي إقامة علاقة معه.



تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من عامل يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجلته ومقيمة بذات العنوان.



وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم في هتك عرض نجلته وإقامة علاقة غير شرعية وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.