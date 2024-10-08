جامعة قناة السويس تستقبل الدفعة الثانية من طلبة العلاج الطبيعي وتحتفي بالمتميزين

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، حفل استقبال الدفعة الثانية من الطلبة الجدد يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024. وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة.

ويأتي اللقاء التعريفي بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي.

وشهد اللقاء التعريفي الدكتور محمد علي سرحان، عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي عبد المنعم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب الدكتورة سمر حسني عبد اللطيف، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدمت الدكتورة منة الله يوسف، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، عرضاً تضمن شرحاً مفصلاً للخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي.

وفي تعليقه على الحدث، أعرب الدكتور ناصر سعيد مندور عن فخره بكلية العلاج الطبيعي مؤكداً أنها تلعب دورًا هامًا في تطوير خدمات الرعاية الصحية في الإسماعيلية ومحيطها، أملاً أن يحقق الطلبة الجدد إنجازات تعزز من مكانة الكلية وتخدم المجتمع.

فيما حث الدكتور محمد عبد النعيم الطلاب الجدد على التفوق والجدية، لافتًا إلى أنهم يمثلون مستقبل الرعاية الطبية في إقليم القناة وسيناء، وقال: "نحن هنا لتقديم الدعم الكامل خلال مسيرتكم التعليمية".

كما ألقى الدكتور محمد علي سرحان كلمة هنأ فيها الطلبة على انضمامهم إلى الكلية، معرفاً إياهم بالتخصصات المختلفة ونظام الدراسة، ودعاهم إلى الالتزام بشعار الكلية "أخلاق.. علم.. عمل".

وأشار الدكتور تامر شوقي عبد المنعم إلى أن مكتب وكيل الكلية مفتوح لدعم الطلبة، وحثهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الطلاب العشر الأوائل في المستوى الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري تقديراً لأدائهم المتميز خلال العام الأكاديمي.

وفي لفتة تقديرية، قدم الدكتور محمد علي سرحان تكريم لعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكلية ، تقديراً لدوره الكبير في دعم الكلية طوال العام الماضي.

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