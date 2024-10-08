استعدادا للسوبر المصرى.. شيكابالا يخوض تدريبات خاصة على هامش مران الزمالك

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وأدى "شيكابالا" تدريبات بالركض حول الملعب بجانب أداء الفقرات البدنية في مران اليوم، ولم يشارك في التقسيمة الفنية التي أقيمت في ختام مران الفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.