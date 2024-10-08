السيسي: نسعي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نسعى لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرائح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

