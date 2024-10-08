السيسي: القضية الفلسطينية محورية في وجدان كل الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، ونطالب بدولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية حماية للمواطن الإسرائيلي والمواطن الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية عادلة والمجتمع الدولي يدرك ذلك ويعترف به، ولكن المهم أن يتحول ذلك لعمل من أجل تحقيق هذا الأمر.

وأضاف "السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الحالية نسعى لتحقيق 3 أهداف لم يتغيروا منذ 7 أكتوبر 2023، إيقاف إطلاق النار وعودة وإطلاق سرح الرهائن ثم إدخال المساعدات لقطاع غزة، لأن القطاع يحوي حوالي 2 مليون إنسان.

وتابع، أن مواطني قطاع غزة يعانوا منذ عام معاناة شديدة جدًا وسقط أكثر من 40 ألف قتيل ثلثيهم من النساء والأطفال وأكثر من 100 ألف مصاب، موضحًا أنه لابد من التوقف أمام هذه الأرقام لأنه ثمن كبير أوي، وحجم الدمار في البنية الأساسية لقطاع غزة من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه وكهرباء ومنشأت سكنية للمواطنين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.