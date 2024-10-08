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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: لا نملك أجندة خفية ضد أحد والقضية الفلسطنية محورية في وجدان كل الشعوب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطنية قضية محورية في وجدان كل الشعوب قائلا: لا نملك أجندة خفية ضد أحد.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الشعب المصرى