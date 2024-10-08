أستراليا تعلن إجلاء 349 شخصا من رعاياها في لبنان

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والتجارة الأسترالية، إجلاء 349 شخصًا من رعاياها في لبنان؛ بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة- في معرض تدوينة نشرتها على منصة (إكس)، فيما يتعلق بهذا الشأن- أن حوالي 349 شخصا من الرعايا الأستراليين وأفراد عائلاتهم وصلوا، اليوم، إلى مطار سيدني بعد إجلائهم من لبنان.

وأضافت أن عدد الأستراليين الذين غادروا لبنان وأفراد عائلاتهم يبلغ الآن 1215 شخصا، مشيرة إلى أنه تم تنظيم رحلات جوية لمساعدة الرعايا الأستراليين على مغادرة لبنان، وأنه تمت مساعدة أكثر من تسعمائة شخص على المغادرة، وسيتم تنظيم رحلات جوية إضافية لإعادة الرعايا إلى بلادهم من لبنان "المنكوب بالمعارك".

من جانبها.. نشرت وزيرة الشئون الخارجية الأسترالية بينى وونج- تدوينة على منصة (إكس)- رحبت فيها بعودة هؤلاء الأستراليين إلى بلادهم، وقالت إنه تم تنظيم رحلتين جويتين آخريين لمساعدة الرعايا على مغادرة بيروت إلى قبرص تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم أيضا.

بدوره.. نشر السفير الأسترالي لدى لبنان أندرو بارنيز- على منصة (إكس)- صورا له ولأعضاء السفارة الأسترالية وهم يقدمون المساعدة اللازمة لبعض الرعايا في مطار بيروت؛ لتسهيل إجراءات مغادرتهم، وأعرب عن شكره لطاقم السفارة في المطار؛ لقيامهم بمساعدة حوالي تسعمائة من الرعايا الأستراليين على العودة لبلادهم، مشيرًا إلى أنه ستتم مساعدة المزيد من الرعايا على مغادرة لبنان للعودة إلى أستراليا.

