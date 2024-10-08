ads
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات فنية لـ عبدالشافي والونش على هامش مران الزمالك

محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من تدريبات الكرة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

وأدى عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق بعض الفقرات الفنية مع اللاعبين، في إطار تجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وبعد ذلك خاض الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال وماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

تدريبات فنية تدريبات الزمالك الزمالك محمد عبدالشافي الونش