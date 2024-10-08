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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فارقا بين القراءة عن حرب أكتوبر والحالة التي كانت موجودة في هذه الأيام وبين التواجد خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ما نراه الآن من صراع واقتتال وحالة من الغضب والكراهية كانت موجودة بشكل أو بآخر على مستوى المنطقة بالكامل في حرب 1973، وبالرغم من ذلك ظهر من تجاوزوا كل شيء لتحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب.

وأضاف "السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء، أن مصر لها موقف ثابت وعادل تجاه قضية عادلة وهي القضية الفلسطينية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني من حقه العيش في دولة مستقلة جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وتابع: "أستطيع التحدث باسمي واسم مصر واسم كل الأشقاء في الدول العربية في أمر لو تحقق سيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

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