السيسي: رؤية القيادة السياسية في حرب 73 عبقرية ومهمة القوات المسلحة حماية حدودها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رؤية القيادة السياسية في حرب 1973 كانت عبقيرة وسابقة للعصر، مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها.

وهنأ الرئيس السيسي الشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس السيسي إن إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري وليس القوات المسلحة فقط.

وشهد الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.