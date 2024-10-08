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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تحيي ذكرى مصرع 87 ألف شخص في زلزال 2005

زلزال باكستان
زلزال باكستان
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أحيت باكستان اليوم الثلاثاء ذكرى مقتل أكثر من 87 ألف شخص جراء الزلزال الذي ضرب شمال شرق البلاد عام 2005 وخلف دمارا واسعا.


وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، شاركا في مراسم إحياء الذكرى التاسعة عشر للزلزال وقدما التحية لأرواح الضحايا، داعين إلى إنشاء بنى تحتية مقاومة للزلازل والتحسين من خطط احتواء الكوارث في باكستان التي تعد من بين أكثر البلاد عرضة للآثار المدمرة لتغير المناخ.
كما أكد الرئيس زرداري على ضرورة توعية المواطنين بشأن الاستعداد للكوارث والتعامل معها، مشيرا إلى أن مخاطر تغير المناخ التي تحيط بالبلاد في السنوات الأخيرة أضعفت من قدرتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وضرب الزلزال مقاطعتي "آزاد جامو وكشمير" و"خيبر بختنخوا" بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في 8 من أكتوبر عام 2005، وأسفر عن مقتل أكثر من 87 ألف شخص في المقاطعتين.
 

باكستان زلزال عام 2005