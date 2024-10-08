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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى الانترلوك والبلدورات بميناء سفاجا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 وصلت عبر ميناء سفاجا الكسارات العملاقة التي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وانترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وارصفة المشاة بها.

يأتي ذلك في ضوء سعي محافظة الجيزة نحو تحقيق الاستفادة القصوي من مخلفات الهدم والتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات، حيث بدأت أولى خطوات تنفيذ ذلك المشروع الواعد.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة في تصريحات له، أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقُا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء استنادُا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

وأشار النجار إلى أنه عقب نجاح التجربة سيتم الإعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلًا من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يعكس مظهرُا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية على المخالفين أيضًا.

ولفت إلى أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بدلًا من أن تشكل عبئا على المحافظة وستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم الانترلوك والبلدورات ميناء سفاجا محافظ الجيزة المشروع يساهم في تعظيم الاستفادة من مخلفات الهدم ويحقق عائد اقتصادي منها محافظة الجيزة تحويل مخلفات الهدم الي بلدورات وانترلوك