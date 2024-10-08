رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد استمرار تقديم الدعم للطلبة الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بتقديم خالص التهاني القلبيه بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعقب ذلك ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة العملية التعليمية للعام الجامعى الجديد 2024/2025 بكليات ومعاهد الجامعة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، كما وجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من اصدار الكارنيهات الجديدة لطلبة الكليات، ومتابعة تحصيل المصروفات الدراسية لكليات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس العمداء باستمرار تقديم الدعم للطلبة الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، والعمل على تبني وتطوير أفكارهم البحثية، وتنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلبة لمواجهة المفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية المعتدلة.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها ليتعرف الطلاب على حجم الإنجازات والجهود المبذولة على ارض الواقع، ومتابعة تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة، وضرورة انخراط جميع الطلاب والطالبات في الأنشطة الطلابية.

أيضاً أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على استمرار وتكثيف تنظيم قوافل توعوية بهدف مكافحة ومنع ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، واستمرار الجهود المبذولة في مبادرتي "100 مليون شجرة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بمتابعة العمل على تفعيل مشاريع الطاقة المتجددة في إطار تطبيق توصيات اجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات.