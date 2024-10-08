الحرب استثناء.. السيسي: ليس لدينا أجندة خفية تجاه أحد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التطورات التي تتم في منطقتنا حاليًا أثبتت أن رؤية القادة في حرب 1973 كانت شديدة العبقرية وما تحقق فيها يؤكده الآن أن ما حدث في الحرب كان سبق للعصر وتحقق السلام لمصر من وقت ذاك وحتى الآن وأصبح خيار استراتيجي للدولة المصرية.

وأضاف "السيسي، في كلمته خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، اليوم الثلاثاء: أن مصر والقوات المسلحة ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا لديها أجندة خفية تجاه أحد، فالحرب هي استثناء لكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية، مؤكدًا: "أتصور خلال الـ 51 الماضية كان هناك اختبار حقيقي لإرادة مصر في الحفاظ على السلام كاستراتيجية تبنتها مصر وحماية حدودها وأرضها.

وتابع: "بعد المدة الطويلة دي اللي اتصور أننا كلنا المفترض أن نتوقف جميعًا أمام الحالة المصرية في حرب 1973 والقادة وقت الحرب في مصر وإسرائيل ".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الضيوف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية.