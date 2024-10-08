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الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنتايك يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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واصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

وأدى بنتايك تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي قبل أن يخوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.
ويخضع الظهير المغربي لبرنامج تأهيلي خاص، بسبب معاناته من إجهاد عضلي في الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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