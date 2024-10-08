محامي مؤمن زكريا يكشف عن مفاجأة خلال محاكمة المتهمين بواقعة السحر|فيديو

كشف محامي مؤمن زكريا قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إيهام اللاعب بالعثور على أعمال سحرية قرب مدفن في منطقة الخليفة، أن القضية انطلقت عندما قامت المتهمة بتداول أدوات الجريمة، والتي تضمنت صورًا لمؤمن زكريا مكتوب عليها طلاسم، عبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي، بمساعدة عامل المدافن للتحضير لارتكاب الفعل.

وكشفت التحقيقات عن وجود محادثات بين المتهمة وعامل المدافن، بالإضافة إلى صور للاعب مؤمن زكريا، تظهر اتفاقهما على فبركة واقعة إيهامه بوجود سحر، حيث بدأت هذه المخططات منذ 7 سبتمبر الماضي، أي قبل انتشار الواقعة، ما يدل على وجود نية مسبقة لإحداث الفوضى.

وفي بيان صادر عن النائب العام بشأن القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، تمت الإشارة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من اللاعب مؤمن زكريا، يفيد بأن المتهم الأول نشر معلومات كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، زعم فيه عثوره هو وأربعة متهمين آخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما أثار حالة من الذعر لديه.

وبالتحقيق مع الشاكي وأفراد عائلته، تبين أن المتهمين قاموا باصطناع أعمال السحر ودفنها في جبانة، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته عن هذا الاكتشاف وأطلعوه عليها، وعندما ذهب الشاكي إلى الجبانة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته الصحية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده تقرير الشرطة.